仲達 - 精準快車力足一爭｜頭號目標

第十場三班一六○○米。一向認為「精準快車」是一匹演出較飄忽，較難捕捉的馬，但今季牠竟可一連三仗非贏即位，相信是愛爾蘭馬較遲適應，現時才真正踏入正軌。無疑，論「精準快車」前仗贏馬的水準未必高，但畢竟牠是頭馬，可能根本亦未跑盡；再說，牠在之前479場次C欄賽事，蝕了轉彎三疊仍跑得接近的第三，演出是貨真價實，照理已顯示在三班隨時夠爭。



無疑，「精準快車」上仗演出突然大幅回落，在季尾階段的確令人擔心，不過此駒在港三季只贏兩W，照理未收夠籌，況且下季轉七歲亦不擔保能保持，趁今季勢銳，何不拼盡？至於上仗之敗可歸咎於在彎位一段頗快之下走三疊望空，直路初鞍上人發揮亦未算狠勁，敗績未必可作準。今仗換華將排三檔好位，預期可跟前守好位，交回之前水準力足一爭。

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