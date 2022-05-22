B女靚馬——顯心星一衝過晒

第十場三班千六米。我就鍾意「連連行運」，佢今季跑同程成績極佳，期間贏過三次，賽績不遜今場對手。上仗居中後遇快步速，沿途跟得好順，到入直路即時移出衝刺，最終追回季軍，表現保持水準。今次復課曾試大閘磨練，明顯未收夠籌，狀態亦更加吸引，我對佢非常有信心。配腳揀「王炸」同「精準快車」。
B女
本港首次在社區發現傳染力較高的Omicron BA.2.12.1變異株。一對美國抵港夫婦完成檢疫後在社區驗出帶有BA.2.12.1，他們檢疫期間所住的「蘭桂坊酒店@九如坊」疑出現垂直傳播，兩人曾到訪至...
2022-05-21
國際體育仲裁法庭早前裁定，由於英國隊第一棒跑手烏查於興奮劑檢測中呈陽性反應，英國隊被褫奪東京奧運田徑男子4X100米接力賽的銀牌成績。國際奧委會昨日正式宣佈，跑第四的中國隊遞補摘銅，這意味中國男子4X...
2022-05-21
正當美國總統拜登動身前往亞洲訪問、準備與南韓和日本領袖商討如何抗衡中國之際，白宮國家安全顧問沙利文周四透露，拜登可能會在未來數周內再與中國國家主席習近平進行會談。如果消息屬實，便是習、拜繼三月中進行視...
2022-05-21
新盤推售浪接浪，豪宅同部署出擊。華懋薄扶林碧麗軒已屆現樓，月初已上載樓書及推出4伙複式戶招標，日前開放示範單位予準買家預約參觀。華懋集團銷售部總監吳崇武表示，碧麗軒意向價將參考南區住宅及同系西半山大學...
2022-05-21
恒指公司昨日公佈最新季檢結果，東方海外（316）、中升（881）、中芯國際（981）及中國宏橋（1378）「爆冷」成為藍籌新貴，瑞聲科技（2018）則遭剔出，藍籌股數目將增至69隻。港股方面，內地下調...
2022-05-21
過去兩次晉級德國盃決賽都鎩羽而歸的RB萊比錫，今晚第三次嘗試可望成功。皆因陣中攻擊核心尼干古腳風正順，相反對手弗賴堡陷入低潮，該隊可望在柏林奧林匹克體育場勝出封王，客勝放心去馬。（香港開電視77、有線...
2022-05-21
年前，63歲嘅艾威為幫前妻醫重病花光積蓄，仲欠債百萬，好彩富貴朋友主動話唔使還。疫情下眼見唔少同行失業陷財困，艾威自爆合共借咗6位數字畀朋友紓困：「當如報答我嘅恩人囉。」 採訪：方騫平 場地：時光里程...
2022-05-21
菲律賓新任總統小馬可斯一直標榜自己是牛津大學畢業生，但最近被住在英國的菲律賓人——當然是反對他的人——踢爆，說去牛津大學查過了，當年（一九七六年）小馬可斯在牛津參加初級考試，總共考三科，結果兩科不及格...
2022-05-21
第十場三班一六○○米。一向認為「精準快車」是一匹演出較飄忽，較難捕捉的馬，但今季牠竟可一連三仗非贏即位，相信是愛爾蘭馬較遲適應，現時才真正踏入正軌。無疑，論「精準快車」前仗贏馬的水準未必高，但畢竟牠是...
2022-05-22