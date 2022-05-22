B女靚馬——顯心星一衝過晒

第九場國際三級賽千二米。我就揀「顯心星」做重心，佢上仗早段跑得唔算快，而且攞位方面有阻滯，所以要就住嚟跑，直路初繼續被困，直到最後三百餘米才望空，結果如飛殺上得季軍，走勢十分吸引。今仗排二檔理想得多，本身又贏過一級賽，實力有保證，只要末段取位順利，相信可以一衝過晒。配腳我揀「錶之智能」同「旺蝦王」。



第十場三班千六米。我就鍾意「連連行運」，佢今季跑同程成績極佳，期間贏過三次，賽績不遜今場對手。上仗居中後遇快步速，沿途跟得好順，到入直路即時移出衝刺，最終追回季軍，表現保持水準。今次復課曾試大閘磨練，明顯未收夠籌，狀態亦更加吸引，我對佢非常有信心。配腳揀「王炸」同「精準快車」。

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