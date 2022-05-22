  • 2022年5月22日 星期日
  • 24º
  • 88%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券醫管局Telegram李家超羅樂林

日報新聞 > 馬經

B女靚馬——顯心星一衝過晒

2022-05-22 列印
Previous Next

第九場國際三級賽千二米。我就揀「顯心星」做重心，佢上仗早段跑得唔算快，而且攞位方面有阻滯，所以要就住嚟跑，直路初繼續被困，直到最後三百餘米才望空，結果如飛殺上得季軍，走勢十分吸引。今仗排二檔理想得多，本身又贏過一級賽，實力有保證，只要末段取位順利，相信可以一衝過晒。配腳我揀「錶之智能」同「旺蝦王」。

第十場三班千六米。我就鍾意「連連行運」，佢今季跑同程成績極佳，期間贏過三次，賽績不遜今場對手。上仗居中後遇快步速，沿途跟得好順，到入直路即時移出衝刺，最終追回季軍，表現保持水準。今次復課曾試大閘磨練，明顯未收夠籌，狀態亦更加吸引，我對佢非常有信心。配腳揀「王炸」同「精準快車」。
B女
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd