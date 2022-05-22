伊仁絮語——新力高升血統優良

第三場「新力高升」於二○二○年澳洲殷利殊經典周歲馬拍賣會以四萬澳元售出，父系「利確來」是一級賽閃電錦標盟主，其子嗣在港普遍能交出表現，包括直路賽專家「歷險家」及「連連歡樂」等；其母配種成功率甚高，本身是其第十胎，之前九胎已上陣，悉數獲勝，當中出自Magic Albert的「百紫千紅」曾十捷於千一至千二米。此駒自去年十二月抵港後四試大閘，三度獲勝，最近一課見莫雷拉刻意教導牠跟馬競跑，終點前始望空即告撲上，走勢強勁。今仗雖初試啼聲，但備戰工夫做足，爭勝機會頗佳。對手可留意有些進步的「銀進」。



第七場「包剪揼」上仗初出角逐千四米，難度不低，而且出閘緩慢，途中又曾受緊逼及勒避，沿途留居包尾，但末段追勢頗佳，最終僅以三個身位不敵頭馬，表現已算合格。此駒體重逾千二磅，翻步較慢，日後跑更長路程應更合適。經一場熱身後，現況比前更勇銳，今仗若順利起步並能跟守好位，有機會爭入前列。

Ian