蟲草成名捧沙田銀瓶 莫雷拉復出四W封王 將王大熱贏遮打盃

■高伯新和巴度合作以「蟲草成名」勝出沙田銀瓶。

■告東尼和莫雷拉昨日都有好成績，前者頭馬突破千四W，後者四喜臨門。

昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的冠軍暨遮打盃由韋廄「將王」大熱掄元，騎者薛恩另贏希廄「天外飛天」和呂廄「自然輝煌」，但騎師王仍然不敵停賽復出的莫雷拉，後者憑蔡廄「魅力寶駒」、蘇廄「紅衣震撼」、羅廄「美麗在線」和東廄「錶之五知」四W；而告東尼則另以「電路九號」食頭胡，從練後頭馬突破一千四百W。至於同日的三級賽沙田銀瓶，則由伯廄「蟲草成名」大熱取勝。昨日舉行季內最後的一級賽冠軍暨遮打盃，結果「將王」大熱奪標，練者韋達賽後說：「今場是我人生中最漫長的二千四百米比賽。『將王』上場在女皇盃落敗，我認為有三個理由，其中一個是沿途走來重囗，於是與薛恩研究之後決定，申請為馬兒除眼罩，當然賽前我也稍為關心牠能否應付二千四百米，幸好終於演出進步，展示長途馬應有的加速力。此駒將是來季最令人期待的長途馬，我已經在思量如何部署了。」而為「將王」捧盃的薛恩，另贏「天外飛天」和「自然輝煌」中三元，而後駒練者呂健威說：「『自然輝煌』之前跑谷草排外檔時，騎者莫雷拉曾嘗試讓此駒擺前走，但我始終希望教導牠用回外地的留前鬥後跑法，因此安排回師長直路的沙田，並且打算由潘頓策騎，可惜對方分身乏術，所以要改配薛恩，結果人馬合作擦出火花，順利取勝。」此外，同日的三級賽沙田銀瓶亦大熱門的「蟲草成名」勝出，此駒季內已五W，練者高伯新表示：「賽前我跟女兒談到，今戰勢均力敵，各駒之勝分距離將很接近，巴度臨場發揮出色，早段讓『蟲草成名』穩定走勢，然後在末段完全出其發揮加速力，賽後他認為此駒可以扳至千四米，相信來季部署會有更多選擇。」另一方面，昨日復出的莫雷拉即時交出好成績，先後勝出「魅力寶駒」、「紅衣震撼」、「美麗在線」和「錶之五知」，並且成為騎師王。「魅力寶駒」今仗一出即勝，馬主盧楚鏘說：「『魅力寶駒』由著名派斯為我引入，由於早前腳部有傷患，因此放草休息了三個月。蔡約翰告訴我，此駒仍然很稚嫩，在從化試閘時會起步跳躍，因此今仗必須由莫雷拉壓陣調教，結果順利一出即勝，令我十分滿意，希望牠勝後加分不多，下場繼續留在四班再跑。」而「美麗在線」練者羅富全說：「『美麗在線』上場排十四檔起步，結果陣上被頂出外疊，蝕了不少腳程，賽後莫雷拉立即表示要繼續策騎，結果今仗順利補中。雖然此駒今季暫時已經四捷，但下場升上二班可負輕磅，如果進度保持的話，有力繼續爭取好成績。」至於告東尼除與雷神合作勝出「錶之五知」，在頭場先憑「電路九號」取得從練第一千四百W，他表示：「『電路九號』今場獨贏賠率熱至一點二倍，其實我亦預期牠可以取勝，對最終賽果當然並不意外。雖然『電路九號』與『加州星球』都是兩戰新馬賽全勝，但『加州星球』去年是破班際紀錄贏馬，反而『電路九號』所勝的對手甚差，贏馬時間亦不及，所以質素應該不及『加州星球』，而且跑千二米最合。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜