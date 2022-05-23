馬場浮世繪——巫顯東輗多福放到一百W

昨日除了告東尼取得從練後的一千四百W，華將巫顯東亦踏入新里程，他在第三場憑「輗多福」一放到底，個人在港頭馬達到一百場，認真可喜可賀。至於「輗多福」轉投石廄後重啟勝門，馬主劉心暉說：「『輗多福』今場跑直路賽，幸運地抽排有利的十四檔，結果終於再次進入凱旋門。實在這場頭馬我們等待已久，徐雨石花了許多心機教導此駒，現在牠比以往懂得放鬆競跑，表現日漸進步。」馬場浮世繪