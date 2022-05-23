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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——黎昭昇入場預習香港賽馬

2022-05-23 列印
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昨日有大賽舉行兼放寬入場限制，場內氣氛變回熱鬧，其中來季會在港開倉的紐西蘭練馬師黎昭昇，經過隔離期之後亦入場觀戰，預先感受一下香港的競賽氣氛。其餘苗禮德的女兒也盛裝出現，擺明為父親的參戰馬打氣，可惜最終未能齊齊拉頭馬！
馬場浮世繪
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