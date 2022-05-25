B女靚馬——大登殿 上仗衝得勁

第四場四班一六五○米。我揀「大登殿」做重心，佢上仗出閘反應快，只因排大外檔才逐漸留到最後，沿途居後至轉入直路，順勢移出最外疊衝刺，追勢有板有眼，結果跑入第四名，表現更進一步。今場轉戰快活谷，對手實力稍為減弱，賽前又積極備戰，排二檔亦理想，預計會有好際遇，如無意外應可打開勝門。配腳我揀「玩具達人」同「創建群英」。

第六場四班一六五○米。我就鍾意「帝豪大師」，佢上仗起步反應稍慢，但好快跟上馬群，沿途守內欄而馳，走來非常順暢，只可惜直路前半段有點阻塞，大約最後百五才望空，結果追回季軍，若非意外應有更佳名次。季內未勝馬難得狀態冒起，定會把握機會求勝，體力方面我不擔心，只要出閘順利，坐位望贏應可辦到。

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