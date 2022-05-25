伊仁絮語——超級黃蜂 渡江施襲

第五場「濃有」由於健康起伏，因此休戰近七個月，直至三月才復出。上仗跑田草千二不算擅長，但喜見末段維持均速，最終僅負於「皇龍帝國」兩乘許，反映狀態冒勇。今場不少對手拼搏多時，本身的體力相對充沛，加上改配近期手風甚順的梁家俊，有力爭勝。

第六場「超級黃蜂」前仗跑沙田千四是冷門，能放入位置令人驚喜。雖然今次初跑谷草，但本身跑法主動，而同場只有「帝豪大師」新近上名，鑑於對手實力偏弱，有權施襲。

Ian