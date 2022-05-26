希威森後上封王 班德禮包辦第四口孖寶 羅富全三W開心精神

■班德禮昨晚起孖，可惜騎師王被希威森後來居上。

昨晚谷戰練馬師以羅富全成績最好，先後勝出「合約精神」、「大眾開心」和「越駿知己」，賽後在榜首領先蔡約翰三W。而班德禮憑姚廄「玩具達人」和容廄「帝豪精彩」起孖，但騎師王卻不敵希威森，後者憑「宜春輝煌」食尾胡，另加一亞兩季後上封王。其餘苗禮德憑「高高」取得在港第七百W。記者：文傑、亨利、陳嘉甜羅富全昨晚勝出「合約精神」、「大眾開心」和「越駿知己」，賽後暫時拋離無馬贏的蔡約翰三W，爭冠形勢向好。羅富全說：「『合約精神』今仗遇到馬少場合，所以採取主動戰略比較有利，此駒比較均速，而自從前次用了雙杆形口銜鐵後，韁口不再那麼敏感，口勁也沒有那麼重，如今牠無論沙田和快活谷都贏過，部署上更具彈性。」「『大眾開心』上場跑泥地輸逾四十多馬位，主因排外檔起步，沿途形勢十分差，入直路後巴度感到馬兒已力弱，所以沒有給予牠太大壓力。之後我安排此駒到從化重新做工夫，效果很正面，今場排四檔有利，而且始終在二班也有足夠競爭力，結果成功取勝，由於季內只剩下一場谷草二班一哩賽程，故不排除稍後會轉爭田草，但一切要看其健康及蔡約翰的季尾攻勢。至於廄侶『俏芳華』早前也曾去過從化，今次賽後蔡明紹報告，馬兒距最弗時期有段距離，下場應會跑谷草千八米。」羅富全續說。而對於「越駿知己」，羅富全表示：「『越駿知己』在上手姚廄已經連番跑得接近，轉入我馬房時亦健康良好，在爭冠階段獲得這匹年輕馬加盟，對我爭取成績十分重要。此駒出閘有少許毛病，陣上走勢仍然有點稚嫩，未算完全成熟，可以期待會繼續進步。」另一方面，班德禮昨晚憑姚廄「玩具達人」和容廄「帝豪精彩」包辦第四口孖寶，前駒練者姚本輝說：「『玩具達人』今仗初配眼罩，是希望有新鮮感，論馬屬四班中堅分子，演出也很忠心，但缺點是流於均速，衝刺力比較短，需要鞍上人準確地拿捏發力點，但班德禮與其特別合拍。此駒場地性能廣泛，田草、泥地和谷草都有過好表現，部署上非常具彈性。」而「帝豪精彩」練者容天鵬則說：「『帝豪精彩』今場贏在排一檔形勢有利，本身質素其實不高，其型格不似五班馬，但競賽表現卻的確只是五班材料，唯有希望開齋後會有點進步。事實上，此父系有近廿匹子嗣來港服役，只得『葵涌精英』和『帝豪精彩』贏過，而且都是五班賽，真是不太出眾。」