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馬場浮世繪——黎昭昇繼續入場取經

2022-05-26 列印
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來季將在港開倉的黎昭昇，為盡快了解香港賽事，剛周日已有入場兼睇大賽，而昨晚輪到谷中舉行賽事，他當然亦沒有放過觀戰的機會，期間見其在沙圈與久未露面的前練師吳定強相遇，未知有否向對方取經呢？
馬場浮世繪
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