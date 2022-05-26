馬場浮世繪——何澤堯果然有力賀壽

昨天是何澤堯三十二歲生辰，壽星仔果然有好運，在第二場憑鄭廐「有力」爆出二十倍W，為自己送上生日禮物，並且打破之前連續三日無馬贏的悶局。至於鄭俊偉季內頭馬雖然增至十場，但由於五班頭馬早已贏夠數，所以此場「有力」之勝對於達標並無幫助。

馬場浮世繪