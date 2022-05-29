仲達 - 超好日子里程未盡｜頭號目標

第七場國際三級賽一六○○米。臨場大熱估計依然會是「美麗同享」，無疑上仗是相對蝕了慢步速之下爆贏，但畢竟壓倒的只是「喜駿駒」，未證明級數達一班甚至級際賽水準。



反觀「超好日子」今季由四班起步六捷，憑銳勢可以衝到哪個層次其實尚未可斷定，以491場次面對幾匹今仗對手，也是在極不利追的步速之下，最後二百米才拉出望空，最後僅追不及負鼻位，但終點前餘勢全場最強。經前仗跑一級賽在直路受困，以及上仗跑二千米落敗後，今次回師已證明合發揮的千六米，重配最熟手的巴度，論機會應不遜任何一匹對手，若因「美麗同享」擔飛而有較好分頭，更為值博。

仲達