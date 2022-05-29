仲達 - 超好日子里程未盡｜頭號目標

反觀「超好日子」今季由四班起步六捷，憑銳勢可以衝到哪個層次其實尚未可斷定，以491場次面對幾匹今仗對手，也是在極不利追的步速之下，最後二百米才拉出望空，最後僅追不及負鼻位，但終點前餘勢全場最強。經前仗跑一級賽在直路受困，以及上仗跑二千米落敗後，今次回師已證明合發揮的千六米，重配最熟手的巴度，論機會應不遜任何一匹對手，若因「美麗同享」擔飛而有較好分頭，更為值博。
仲達
老區九龍城變天！市建局啟動九龍城區「衙前圍道/賈炳達道」項目，地盤總面積逾三點七萬平方米，影響約一千六百個住戶及一百四十個地舖，包括清拆九龍城街市，之後會重置在新建的政府綜合大樓；項目可興建約四千三百...
2022-05-28
國家主席習近平昨日主持中共中央政治局會議，審議《中國共產黨政治協商工作條例》，強調要做好政治協商工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，確保正確的政治方向。會議指出，政治協商是中國共產黨領導的...
2022-05-28
俄烏激戰，數以千計俄軍兵分三路進攻烏東，企圖包圍北頓涅茨克和利西昌斯克的烏軍，欲速戰速決，掌控頓巴斯地區。北頓涅茨克市長表示，至少有一千五百人在近日戰事喪生，約一萬三千人仍被困於城內，市內六成建築受到...
2022-05-28
二手市場議幅收窄，個別仍有單位以低市價成交。據《星島地產網》報道，中原地產高級分行經理黎景南表示，東涌映灣園最新促成5座低層D室成交，面積685方呎，3房套房間隔，享山景，叫價800萬，放盤約三個月，...
2022-05-27
外圍氣氛回暖，中概股狀態大勇，阿里巴巴（9988）績後勁飆12%，帶動港股高開，日內升幅收窄，惟尾市再獲好友反攻，恒指最終收報20679點，升581點，一口氣升穿10天線及20天線，仍受制50天線，大...
2022-05-28
今年金球獎評選呈三強鼎立之勢，以西甲神射手身分助皇家馬德里封王的射手賓施馬，跟助利物浦捧走英格蘭聯賽盃及足總盃的穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼爭逐，沙拿還是英超金靴和助攻王，沙迪奧文尼則有非洲國家盃冠軍加持...
2022-05-28
去年ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》引爆全城熱話，擁41吋長腿兼好身材再加甜美靚樣的26歲Luna（李月兒），更被封為「最索人妻」，節目後已決定向幕前發展，之前仲跟ERROR的肥仔和阿Dee再合作拍電...
2022-05-28
這天在facebook上見朋友發通知：「如我的fb傳任何連接給你，切勿打開。」今時今日，一看這樣的通知，自然知道發生甚麼事情了。facebook本來是朋友間的社交媒體，理論上，可以看見你發帖的人都是認...
2022-05-28
第七場國際三級賽一六○○米。臨場大熱估計依然會是「美麗同享」，無疑上仗是相對蝕了慢步速之下爆贏，但畢竟壓倒的只是「喜駿駒」，未證明級數達一班甚至級際賽水準。反觀「超好日子」今季由四班起步六捷，憑銳勢可...
2022-05-29