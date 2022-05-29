B女靚馬——無心睡眠加程再贏

第五場三班泥地千八米。我就揀「無心睡眠」做重心，佢上仗早段均速而馳，貼住內欄有遮擋，沿途都走勢暢順，去到接近臨出彎，然後逐漸移岀外欄望空，直路上愈跑愈起勁，最終衝入季軍，只是負於「好好心得」同「浪漫組合」，表現非常討好。今次賽前再試閘磨一磨，而且又排一檔起步，只要發揮得好，今次加程跑千八都有機會贏馬。配腳我揀「浪漫組合」同「華卓晴」。



第八場三班千二米。我就鍾意「時時歡呼」，佢今季跑同程未甩三甲，表現準繩。上仗早段跟前走，出彎後走勢有點左搖右擺，結果亦得季軍。今次復課繼續密密操，狀態保持良好，只要騎師在末段發力拿捏得好，有力完成季內三捷。配腳我揀「好玩福星」同「識贏」。

B女