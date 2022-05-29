伊仁絮語——大道至正泥地破悶局

第一場「大道至正 」雖已兩年未再贏馬，但整體演出尚算不俗，今季能三度在三班上名，而且大部分時間均所負不遠，可見戰鬥力未盡退化。上仗降落四班角逐，起步反應較慢，直路早段又曾受困，鞍上人直至最後二百米才能加以催策，末段又內閃之下，結果以四個多馬位見負，表現令人失望。今仗改爭泥地，以往牠曾兩勝泥地千八，一哩也曾上名，足見泥地性能超卓，改配鬥志鮮明的嘉里，若早段能守好位避免望空競跑，有力打破悶局。



第二場「但求快活」來港八戰未上名，但跑中距離的表現尚不太差。上仗受制於變化場地而大敗，不宜作準。事實上，牠在550場次跑三班田草千六，僅以三個馬位負於最近再勝的「精準快車」，今仗初戴眼罩應有助發揮。對手方面，「平行時空」上仗初降四班兼增程即上名，證明班次有利，查牠來港前兩戰俱獲勝，北半球馬里程應未盡，儘管今次排位較差，但實力較對手為高，更由手風大順的薛恩策騎，應可構成一定威脅。

Ian