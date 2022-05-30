蔡約翰梅開二度 姚本輝何澤堯起孖 潘頓三W奪標封王

■姚本輝和何澤堯昨日起孖。

昨日潘頓憑容廄「盈嵐」、葉廄「大才」和東廄「美麗同享」三W兼做騎師王，後駒勝出國際三級賽獅子山錦標。至於蔡約翰憑「健康快駒」和「勝得出色」起孖，賽後仍落後羅富全兩W。其餘姚本輝勝出「機械戰士」和「英之星」，前駒騎者何澤堯另贏羅廄「夢想成金」，同告梅開二度。此外，莫雷拉第八場策騎「識贏」過終點後被拋下要退出，據悉他是因為造磅導致輕微中暑，周三應會如常上陣。近期手風一般的潘頓昨日大反彈，三W兼做騎師王，其中包括憑「美麗同享」勝出國際三級賽的獅子山錦標，「美麗」系主理人郭少明說：「『美麗同享』今場沿途曾三次昂頭，賽後潘頓對我表示，不少馬匹沿途昂頭搶口，多數會失去競賽意欲，但此駒卻很特別，經過騎者連番修正後即能立即重拾步韻，交出好表現。告東尼透露會部署『美麗同享』出戰煞科日的千六米賽事，希望牠保持進度，下季可以參與十二月的國際賽。」至於潘頓其餘兩W是「盈嵐」和「大才」，前駒練者容天鵬說：「上場我以為『盈嵐』應該可以取勝，可惜因為排外檔形勢欠利，結果只能後追亞軍，賽後潘頓主動索騎，我當然成人之美。今場此駒排十二檔也不算好，鑑於跑濕泥，因此潘頓沒有如上場般留得那麼後，雖然馬兒直路有內閃，但問題不算太嚴重，希望之後續有進步演出。」「大才」練馬師葉楚航則說：「我過往曾訓練『天才』贏級際賽，與馬主梁先生早有良好合作基礎，而『大才』是他親自挑選來港，很高興可以為他贏馬。『大才』今仗末段與『美麗笑聲』鬥得難分難解，最終取勝可歸功潘頓的出色發揮。此駒來港初期食料未算理想，現時也未成熟，今場負重磅在早段跟得頗辛苦，看其取勝姿態，日後應可向千四至千六米發展。」另一方面，蔡約翰和姚本輝昨日都起孖，後者勝出「機械戰士」和「英之星」兩匹半冷門，他賽後表示：「『機械戰士』是正宗長途馬，而且遲熟兼非常懶惰，之前配莫雷拉贏馬便要全程力騎，今場排內檔形勢比較理想，同時在何澤堯胯下亦肯走，雖然直路早段遲遲未能望空，幸而末段終於找到空位衝刺。此駒勝後要升上三班，由於長途賽編排很少，因此多跑一場便會歇暑，留待下季再搏殺。」而蔡約翰則勝出「健康快駒」和「勝得出色」，後駒馬主梁承達醫生說：「『勝得出色』今場對手很強，但有些可能遇到不利形勢而交不出水準。當然，『勝得出色』目前仍是三歲，本身也在進步中，以血統來看，牠將來可以跑更長途程。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜