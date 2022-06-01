安西教練 - 劍聶風 有權偷雞｜重點出擊

今次谷草賽事跑九場，其中三班及四班都編有一六五○米，出馬皆不足額，是否意味季末較多馬房鳴金收兵，大家都留待來季再大展拳腳？但對於榜尾馬房，這想法明顯不合理，尤其今季共七勝五班賽事的鄭俊偉，還是盡用手上籌碼方為上策。

第一場第四班一六五○米。「劍聶風」季內能兩勝五班賽，證明老馬保養得宜，按現評三十六分，季內稍後時間不愁出路，但遇上今組三十五分下限的四班賽事，於是趁機報跑。

環顧今場各駒，多數都只限季初階段交出成績，近期表現則平平，伸算「劍聶風」當有偷雞機會。牠一向靠快放爭勝，上仗沿途二疊望空，直路走內疊不利路段能追過內側的「怡威」，再睇同場前六名馬皆受惠步速及場地偏差。今仗「劍聶風」升班換來減十八磅，遇上今場四班弱組兼快馬不多，若能擺前掌控步速，絕對有權贏馬。

安西教練