伊仁絮語——安田之寶馬膽之選

第二場「安田之寶」上仗加程跑千四遇黏地，落敗不足為辱。回看牠前仗排外檔，早段被頂二疊望空，耗力頗多而僅負於升上四班仍可兩勝的「高高」，反映谷草性能出眾。今仗排位理想，早段可望輕鬆留守包廂，留力至直路展開衝刺，實屬馬膽之選。

第八場「極速奔馳」上仗跑谷草千二，能輕取「晉神」及「對衡之星」等當銳馬，表現優異。由於本身並非耐拼型馬，今次休息個多月有助儲回體力，最近在從化試閘走勢仍佳，有力一爭。

Ian