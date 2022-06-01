B女靚馬——極速奔馳升班再贏

第六場三班一六五○米。我就揀「寶賢得得」做重心，睇番佢上仗跑千八出閘好快，早段與對手續擠埋一堆，然後鞍上人刻意留住，沿途均速而馳，直至對面直路尾準備入彎，此駒便乘勢移出順走，結果在直路階段持續追前，最後幾步仲好吸引。今場縮程跑一哩，排二檔較上仗更理想，負一二一磅亦不算重，好有機會補中頭馬。配腳我揀「赤馬雄風」同「金像非凡」。

第八場三班千二米。我就鍾意「極速奔馳」，佢今季只甩一次獎金，上仗跑同程亦贏馬，表現極之忠心。上仗佢沿途走二疊輕鬆跟跑，轉入直路望空之後，鞍上人只打幾鞭已奠定勝局，贏馬姿態非常悅目。今次賽前再試大閘，部署盡顯誠意，相信升班仍會繼續拼搏，只要發揮理想，再下一城並不出奇。配腳我揀「平海歡星」同「自力更生」。

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