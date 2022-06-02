田泰安梅開二度 梁家俊連贏九日 潘頓起孖連莊騎師王

■田泰安昨晚亦梅開二度。

昨晚賽事潘頓、田泰安和莫雷拉都連場上名，其中潘頓勝出文廄「電子傳奇」和羅廄「華麗活力」，田泰安勝出葉廄「神朗金剛」和蘇廄「新威力」，雙雙起孖，而最終潘頓壓倒同樣取得三十二分的莫雷拉，成為騎師王。記者：文傑、亨利、陳嘉甜潘頓昨晚憑「電子傳奇」和「華麗活力」起孖，最終更成為騎師王。前駒練馬師文家良說；「『電子傳奇』上場在周俊樂胯下跟得太快，形勢變得不利，賽後我主動問潘頓有沒有興趣騎，結果大家一拍即合，實在今場潘頓的發揮亦很出色。此駒目前狀態正勇，所以季內會再上陣，希望繼續為馬主建功。」而「華麗活力」練者羅富全說：「由於賽前下雨令潘頓的風鏡滿布雨水，他便除下風鏡打算抹走水點，不料此時『華麗活力』突然起擒，馬頭撞向他的鼻子令其頓時流鼻血，幸好人馬最終仍能順利勝出。我預計此駒今場勝後會被加十分，下場升上三班相信仍可以配潘頓，我會部署牠繼續跑一千米，希望繼續交出好成績。」至於田泰安和莫雷拉昨晚都有好成績，前者憑「神朗金剛」和「新威力」起孖，後駒練者蘇保羅說：「『新威力』今場排二檔形勢佳，最終力壓對手取得本身季內第二W，雖然牠今季已上陣多場，但我仍會視乎賽後其加分幅度和狀態，再決定是否在煞科前報名出賽，爭取今季第三場頭馬。」而莫雷拉則為「自力更生」大熱開齋，練者呂健威表示：「莫雷拉今仗主動索騎『自力更生』，陣上亦交到功課，一來他騎功出色，二來馬兒排一檔也有幫助。此駒來港後適應得頗快，但身形偏瘦，操練和部署都要格外小心，希望之後可以養壯，而季內應會繼續上陣。」此外，梁家俊昨晚憑「怡心聲」贏馬，近期手風大順，練者姚本輝幽默地說：「梁家俊最近已經連贏九天，並且和我合作非常愉快，可能我們的八字很夾呢！『怡心聲』今季四歲完全成熟，無論谷草或者沙田也合發揮，可望繼續取得好成績。」其餘何良昨晚憑「包裝大獎」贏馬，可是暫時仍居榜末，練者透露：「由於田泰安一早答應騎『波爾多』，因此『包裝大獎』今場改配潘明輝，而賽前我特別叮囑潘明輝，千萬不要過分約束『包裝大獎』，最重要是順着其走勢競跑，結果就算馬兒三疊望空，最終仍能發揮出水準取勝。此駒下場配哪位騎師，我仍要與馬主李先生商量，而且我十分多謝他，在我急需支持的情況下，把這匹實力馬交給我訓練。」