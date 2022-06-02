馬場浮世繪——葉楚航季尾成績追落後

葉楚航繼早前憑「電訊犇豹」贏馬達到馬會的及格要求後，攻勢卻並未見放緩，剛周日他憑「大才」報捷，昨晚又以「神朗金剛」取勝，來到季尾反而有追落後之勢。至於為「神朗金剛」打開勝門的田泰安，在本周五其生日前提早取得壽禮。

馬場浮世繪