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馬場浮世繪——潘頓流鼻血照樣能贏馬

2022-06-02 列印
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昨晚第七場馬匹入閘時，策騎「華麗活力」的潘頓疑被馬兒撞到面部而流鼻血，但經過在場醫護治理之後，騎者仍然如常出賽，最終更大勝而回。賽後返回凱旋門的時候，眼見潘頓鼻子下面血迹斑斑，受了傷仍能交出如此好表現，果然有冠軍風範！
馬場浮世繪
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