馬場浮世繪——潘頓流鼻血照樣能贏馬

昨晚第七場馬匹入閘時，策騎「華麗活力」的潘頓疑被馬兒撞到面部而流鼻血，但經過在場醫護治理之後，騎者仍然如常出賽，最終更大勝而回。賽後返回凱旋門的時候，眼見潘頓鼻子下面血迹斑斑，受了傷仍能交出如此好表現，果然有冠軍風範！

馬場浮世繪