B女靚馬——愛馬劍繼續泥料

第五場四班地千二米。我就揀「愛馬劍」做重心，佢上仗跑同程贏馬，即使當時出閘唔算快，但去到中段逐漸發力，直路上愈衝愈勁，結果輕鬆贏咗個幾馬位，姿態非常出色。今次賽前在從化操練，繼續積極練兵，有過上仗贏馬經驗後，相信今仗好大機會再下一城。配腳我揀「豐彩華庭」同「電子兄弟」。



第八場三班草地一千米。我就鍾意「志勝時機」，佢今季未甩過獎金，狀態仲愈戰愈勇。上仗跑谷草千二留前鬥後，直路上雖然跌鞭，但依然造最快末段時間衝上取勝，實力深不可測。由於本身狀態處於高峰，相信移師田草亦無難度，忠心馬值得繼續捧場。配腳我揀「當家精神」同「跳出世界」。

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