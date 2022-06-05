伊仁絮語——巴薩諾瓦三班着數

第七場「順勢而飛」上仗初出跑谷草一千追入亞軍，末段時速僅次於頭馬「宜春輝煌」，表現已算不俗。此駒來港前在澳洲三戰取得一冠兩亞，競賽里程仍有不少上升空間。今場由於田泰安要策騎「連連有盈」，帥權才落在梁家俊之手，而後者近期手風大順，本身與羅富全也合作無間，難得今仗馬兒排位有利，再者預期賽事步速不會太慢，形勢有利之下，爭勝機會樂觀。



第八場「巴薩諾瓦」是去年歐洲最佳兩歲馬，曾以輕鬆姿態勝出千二米二級賽畢羅拔大賽，來港後兩戰均未有佳績，或因為需時適應水土。不過，其實牠初出一役得第四名，走勢已露鋒芒；上仗起步與對手碰撞而失地，結果在外疊略為追前，輸三乘許也不算太差。今仗改爭直路賽，對於年稚馬來說會更易應付，若能交回歐洲出賽時的水準，現居三班甚為着數。此外，與前駒息息相關的「帆哥兒」上仗表現回勇，八歲老馬應不作保留，或有機會與「巴薩諾瓦」構成連贏位。

Ian