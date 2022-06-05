安西教練 - 信心之選軟地首選｜重點出擊

第九場第三班千六米。「信心之選」上仗跑田草千四遇變化場地，其實筆者已從天文台預報得知比賽當日有雨，賽前亦在《星島馬訊》推介時特別指出，這匹愛爾蘭自購馬在外地一戰即勝是跑軟地，而且負一三三磅大勝七個半馬位。



無疑，上仗「信心之選」的一席季軍未有太大威脅，但起碼證明已適應水土。留意上仗走勢，此駒美中不足是起步慢閘，隨後沿途走二疊，臨入直路之際，外側馬匹紛紛移出外疊衝刺，本身才逼不得已取道中路的不利跑線，並因此較遲望空。



留意天文台預測，估計今日的賽事很有機會在變化地進行，這對於「信心之選」無疑如虎添翼，再者本身汲取了一次變化地經驗，令今次增程二百更有把握，可望在季末替沈廄多添一場頭馬。

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