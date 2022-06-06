莫雷拉一冠四亞封王 田泰安蘇保羅起孖 祥勝寶駒捧騎校50周年盃

■莫雷拉昨日成為騎師王，並助蔡約翰追番一W。

昨日唯一錦標是見習騎師學校五十周年紀念盃，最終由韋廄「祥勝霸駒」奪標。至於莫雷拉為蔡廄「自勝者強」開齋，另再取得四場亞軍，最終成為騎師王。而田泰安和蘇保羅都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚飛」，後者贏「勁快聯盟」和「興高采烈」。昨日舉行見習騎師學校五十周年紀念盃，結果由「祥勝霸駒」連捷捧盃，練者韋達表示：「『祥勝寶駒』去年九月來港後，需要一點時間適應水土，但進度不錯，之前牠在三班已展現過能力，而且新勝猶勇，所以我並不擔心今仗升回三班作賽，結果順利再下一城。此駒之後將唞暑，下季暫時仍會主攻千二米，但相信也可應付千四米。」至於莫雷拉昨日雖然只憑「自勝者強」贏馬，但勝在有四席亞軍，最終仍能成為騎師王。而「自勝者強」馬主陳國聰說：「『自勝者強』血統顯示愈長愈好，牠在谷草千二米跑了兩場後，今場增程沙田千四米更合發揮，很開心順利取勝。此駒英文名Tuchel，是車路士教練杜曹的名字，因為我和兒子都是這球隊的球迷，所養的馬如『自勝者強』、『以奇用兵』和『魔連奴』等，馬名都從中取得靈感。」此外，田泰安和蘇保羅昨日都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚飛」，後駒練者姚本輝說：「賽後田泰安幽默地說，以為『魅影揚飛』只有四歲，因為表現一點也不似七歲馬，實在今場是六十分至八十五分的賽事，屬於三班強組，牠仍可以贏得如此輕鬆，真是令我感到很神奇。此駒馬性乖巧，演出非常忠心，是不可多得的好馬，我認為牠出戰二班弱組仍有力偷襲。」而蘇保羅則憑「勁快聯盟」和「興高采烈」梅開二度，練者賽後說：「今場『勁快聯盟』轉跑田草兼增程千四都有助爭勝，另外潘頓的發揮亦值得讚許，座騎在其胯下起步順利，並且立即移往內欄，然後全程控制步速，結果猶有餘力拼率先衝過終點，我會讓此駒多跑一場，希望繼續有好表現。『興高采烈』之前曾跑較長路程，可惜表現一般，今場回師千六米，結果看來比較合適，加上評分減了不少，因此成功打開勝門。」另一方面，昨日只有兩場泥地賽事，結果頭馬都爆冷門，分別是十八倍的「電訊飛彈」和十倍的「勝意龍」。其中「電訊飛彈」馬主張立人的父親張敬山賽後說：「『電訊飛彈』今場跑泥地千二排十二檔，外間會認為不算理想，但對我來說卻是幸運檔位。此駒過往在泥地曾上名，可見泥地性能不錯，今場嘉里發揮甚佳，順利為馬兒取得在港的第三W。」而「勝意龍」練馬師蘇偉賢則表示：「『勝意龍』是自購馬，上季仍未成熟，尚在學習階段，上場牠跑泥地千二米表現不錯，今場續爭同程，賽前我覺得對手很強，很開心最終可以順利開齋，總算為馬主建功，希望這匹四歲馬愈來愈進步，繼續有好成績。」