馬場浮世繪——石廄又贏五班無助達標

徐雨石昨日憑「奮鬥齊心」贏馬，季內頭馬雖然增至十五場，不過「奮鬥齊心」今仗所贏的是五班賽，而練者賽前已在五班賽累積了五W，根據今季練馬師及格要求的新例，將不會計算作達標頭馬。因此，徐雨石目前仍差七場四班或以上的頭馬，才能避免在季終收警告信，必須繼續努力。

馬場浮世繪