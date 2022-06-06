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馬場浮世繪——石廄又贏五班無助達標

2022-06-06 列印
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徐雨石昨日憑「奮鬥齊心」贏馬，季內頭馬雖然增至十五場，不過「奮鬥齊心」今仗所贏的是五班賽，而練者賽前已在五班賽累積了五W，根據今季練馬師及格要求的新例，將不會計算作達標頭馬。因此，徐雨石目前仍差七場四班或以上的頭馬，才能避免在季終收警告信，必須繼續努力。
馬場浮世繪
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