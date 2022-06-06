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馬場浮世繪——嘉琦皓楠見證騎校盃賽

2022-06-06 列印
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昨日是見習騎師學校五十周年紀念盃舉行的大日子，同樣是騎校出身的前騎師蔣嘉琦和正在養傷的黃皓楠，都有入場見證。而黃皓楠接受訪問時說，由於其傷勢仍然未完全康復，因此今季肯定無法上陣，唯有寄望下季再爭取成績了。
馬場浮世繪
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