伊仁絮語——堅離地 必不保留

第二場「堅離地」向來不易操控，但轉倉以來表現穩定。前仗領放至終點前才被「合進駒」及「勝出魅力」追過而得季軍；上仗改爭沙田千四，末段沿欄收復不少失地。今仗回師三捷路程，處於淘汰區之馬必無保留，可以一試。

第八場「開心威龍」大前仗跑千四放返贏馬，接戰受制於變化地才大敗。上仗即使面對三班惡馬，亦僅在末段才告力弱，看來現評分仍有上升空間。始終今季拼搏較少，體力較對手更充沛，今仗排檔有利兼負輕磅，可望構成威脅。對手要留意「桃花盛」。

Ian