伊仁絮語——堅離地 必不保留

第八場「開心威龍」大前仗跑千四放返贏馬，接戰受制於變化地才大敗。上仗即使面對三班惡馬，亦僅在末段才告力弱，看來現評分仍有上升空間。始終今季拼搏較少，體力較對手更充沛，今仗排檔有利兼負輕磅，可望構成威脅。對手要留意「桃花盛」。
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將展出過千件珍貴文物的香港故宮文化博物館，定於七月二日向公眾開放，但有別於M+首年免費開放予公眾參觀，香港故宮出乎意料地需要購票入場，除了開幕首年逢周三免費入場，其餘日子標準門票售五十元，若要看特別展...
2022-06-08
國務院發表《未成年人紋身治理工作辦法》，禁止向未成年人提供紋身服務。當局表示，為加強未成年人紋身治理，保護未成年人身心健康，要求各地政府認真貫徹執行《未成年人紋身治理工作辦法》。 《辦法》提及，任何企...
2022-06-08
英國執政保守黨發起對首相約翰遜的不信任投票，投票結果有約五成九保守黨員支持約翰遜繼續留任，令他暫時避過下台危機。約翰遜獲二百一十一張支持票，一百四十八張反對票，在不信任動議中過關。根據規定，保守黨議員...
2022-06-08
樓價逾千萬單位交投趨增，據《星島地產網》報道，利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園該行新近促成E座中高層5室單位二手成交，面積約596方呎，採3房間隔，外望開揚山景，單位原叫價1100萬，剛放...
2022-06-08
港股於周一急升後，昨日表現偏軟，恒指低開76點後，曾跌逾250點，低見21394點，最終收報21531點，跌122點，大市成交金額1400億元。國企指數收報7467點，跌32點；科指收報4599點，跌...
2022-06-08
今晚歐洲國家聯賽A4組比利時主場對波蘭，兩軍星將奇雲迪布尼和羅拔利雲度夫斯基戰意差天共地。主隊大將迪布尼表明不重視歐國聯；相反身為波蘭隊長的羅拔仔就揚言，專注踢好歐國聯再處理私務，該隊戰意較佳可看高一...
2022-06-08
現年35歲的陳家樂和33歲的連詩雅（Shiga），發展「地下情」逾兩年，早被視為一對，但兩人一直未有承認拍拖，到昨日突然爆出喜訊！家樂承認日前向Shiga求婚獲答允，待嫁的Shiga更開心地表示：「非...
2022-06-08
端午節過了，但家裏的糭子沒吃完。這幾天接着吃糭子，吃着吃着，又好像在過端午節。家裏的糭子品種不少，但最好吃的是我妹妹包的大肉糭，江南口味，濃油赤醬，每個糭子裏毫不吝嗇地放上一大塊五花肉，保證咬下去，每...
2022-06-08
能夠破數據做出高難度動作，一般個人會稱之為「破格馬」，值得特別尊重，除非該駒因為克服難度而過度損耗，否則長跟照理必有回報。第八場三班一二○○米。本欄一再提及，來自澳紐的PP若在外地只跑過兩歲賽事，無論...
2022-06-08