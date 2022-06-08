B女靚馬——日就月將 大熟大勇

第五場四班千二米。我揀「南莊加好」做重心，佢上仗雖然排大外檔起步，但表現走勢非常吸引，早段留守後方，由轉彎開始逐步沿外疊加速，直路上騎者更不斷打鞭，可惜走位太蝕之下，最終只衝入第五名，不過後勁都算悅目。其實佢回降四班之後一再走近，證明佔有班利，今仗排靚檔起步，只要攞位準確，相信好大機會打開勝門。配腳我揀「勇趣」同「騰龍超影」。

第六場四班一六五○米。我就鍾意「日就月將」，佢上仗早段放得好快，雖然過早耗力，但入直路後都仲有兩腳，最後更加保住第三名，表現繼續有進步。留意佢最近連場都跑近，證明五歲馬處於大熟期，既然上仗跑千八都唔弱，今仗縮程跑一哩，對手級數較低一點，應該更加有勝望。配腳我揀「玩具達人」同「贏盡天下」。

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