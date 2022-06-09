羅富全起孖繼續領先 潘頓梅開二度 莫雷拉影贏騎師王

■羅富全和潘頓昨晚都起孖，包括合作勝出「以戰養戰」。

昨日快活谷賽事跑變化地，羅富全憑「越駿知己」和「以戰養戰」起孖，賽後領先無馬贏的蔡約翰三W。至於為「越駿知己」建功的莫雷拉，另贏賀廄「日就月將」包辦第六口孖寶，並因亞軍較多而壓倒潘頓，最終成為騎師王。而潘頓則另贏沈廄「同舟共濟」，同告梅開二度。昨晚莫雷拉險勝騎師王，其中賀廄「日就月將」和羅廄「越駿知己」都由他經手贏馬，前駒馬主蒙德揚說：「『日就月將』是蔣嘉琦為我揀選購入，今場贏馬她也有功勞。由於全日下雨令場地偏軟，賽前我都有點擔心此駒的變化地性能，但賀賢就表示沒有問題，實在牠向來演出忠心，多次跑入前列，今場負輕磅有利，加上莫雷拉壓陣，終於順利取得在港第二場頭馬。」而「越駿知己」練者羅富全說：「『越駿知己』目前在不斷進步中，今場排二檔有利，莫雷拉亦騎慣騎熟，今場勝後牠要升上三班，但我馬房有不少馬都適合跑三班千二米，因此部署上要多花些心思。此駒今季來投後已經勝出兩場頭馬，我可能安排牠提早歇暑。」至於潘頓昨晚憑沈廄「同舟共濟」和羅廄「以戰養戰」起孖，最終雖然在騎師王與雷神同分，可惜因為沒有亞軍而落敗。而前駒練者沈集成透露：「『同舟共濟』只是在港首季服役，已經分別在沙田和快活谷交出頭馬，表現實在不錯，但牠的脾氣不太穩定，所以今次賽前我已建議馬主，無論馬兒今場表現如何，暑假都應該安排接受閹割手術，希望下季升上二班仍然具競爭力。」此外，上仗由潘頓策騎的「蟲草之凰」昨晚易配馬雅兼增程一哩，結果爆冷開齋，馬主團體成員譚健業大律師說：「本來『蟲草之凰』今場再沒有表現的話，我們會考慮讓其退役，結果增程谷草一哩下試出彩虹，最終取勝可說是驚喜，這要多謝呂健威和他的馬房團隊，至於未來如何部署，當然交由呂健威決定。」另一方面，昨晚停賽復出的希威森，即憑「確認眼神」贏馬，練者姚本輝賽後說：「『確認眼神』」今季四W表現大熟大勇，而且很容易發揮，經常出閘後已能守在一二位，這樣有助爭取好成績。此駒在外地和香港的出賽次數都不算太多，里程未盡，相信下季仍然有上升空間，同時非常適合在快活谷上陣。」而丁冠豪昨晚憑「鑽石福星」打破個多月未贏馬的悶局，練者高興地說：「『鑽石福星』今仗原本想配田泰安，但對方剛好停賽，我曾搵過其他騎師，最終才落實嘉里策騎。賽前我也不敢肯定此駒能否應付變化地，而田泰安曾說過牠懶性很重，但可能多跑下現時漸漸消除，所以末段能鬥贏對手，當然嘉里也發揮出色。」