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馬場浮世繪——丁冠豪打破頭馬悶局

2022-06-09 列印
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自踏入季尾階段之後，丁廄的攻勢大幅放緩，除了四月份食白果，整個五月也只得一W，成績強差人意，但廄內馬匹經一輪回氣，昨晚重現攻勢，計有「鑽石福星」爆冷贏馬，「南莊加好」亦有P，成績終於復甦，稍後日子值得繼續留意。
馬場浮世繪
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