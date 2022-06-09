馬場浮世繪——霍宏聲搏殺有「趣」味

昨日有幾匹前時廄馬不約而同出賽，其中一對配霍宏聲的「勇趣」和「超趣」都有好表現，前駒取得處女勝利，後駒則力拼僅負得亞軍。兩匹同主馬未能構成第四口孖寶，實在可惜，但從中可見聲仔策騎爹哋昔日的馬匹特別賣力。

馬場浮世繪