仲達 - 威力飛馳穩位望贏｜頭號目標

第二場五班一六○○米。一向不太會推介潘頓的後上型座騎，事關潘頓發揮前領、前置型馬遠勝跑後上馬，但同樣會因人而熱，所以反而唔抵賭。不過今次想破一破例，「威力飛馳」隔晚雖然都係大熱門，但一來仍有六倍，二來本身過往演出絕不算穩定，又是處女馬，跑千六亦非最佳途程，所以估計臨場不會太熱，則仍有可博之道。



上述「威力飛馳」的三項缺點，個人其實都不反對，不過一向堅信秤馬最重「卡士」，而從牠前仗在千八米上名時所見，最後百五米才拉出望空，但仍落後已是後追力強的「日日靚」三個身位，最後竟可追至幾乎同到，明顯地本身如今在五班是大超班。所以望佢只要唔好犯大錯，應可穩位望贏。

仲達