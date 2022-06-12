B女靚馬——閃電瞄準泥地標尾會

第四場四班一千米。我揀「影疾」做重心，佢近期表現連番接近，看來評分逐漸見底。上仗早段一如既往落腳緩慢，而且留得較後，去到中段想搵位衝刺，可惜前路欠暢通，不過最終都追入第四奪得獎金，證明狀態具備作戰水準。今次復課勤做工夫，希望早段不要留得太後，就有機會後上重開勝利之門。配腳我揀「風流人物」同「輗多福」。



第九場泥地三班千二米。我就鍾意「閃電」，佢今季狀態長期見靚，而且陣上表現亦準繩度高，出賽六次勇奪一冠兩亞，其餘三次落第亦獲得獎金，盡顯忠心性格。今次繼續跑三班賽，環顧同場各匹對手，普遍實力都未見突出，本身勝在年青力壯又當弗，加上泥地千二是最佳出路，一定把握季尾求再添勝仗。配腳我揀「大眾勝利」同「牛皇頭」。

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