伊仁絮語——爪皇箭火推翻大局

第三場「爪皇箭火」今仗轉倉初出，最近試谷閘衝刺有力，過終點後餘勢吸引。今場對手實力非強，只要際遇理想便有力推翻大局。「皇龍帝國」大前仗以清脆利落姿態打開勝門，上仗早段持續受壓逼而影響後勁。今仗快馬不多，「皇龍帝國」排一檔應可輕鬆領放，質新馬尚未見底，亦不能忽視。
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中環鬧市發生目無法紀的斬人及槍擊案。有幫派積怨多時，近日因分贓不勻疑再起爭執，有人派刀手施襲，未料對方在鬧市中開至少兩槍還擊，一人中槍。警方經調查拘捕四人，惟涉案手槍仍下落不明。事隔三句鐘，八鄉有客貨...
2022-06-11
四川阿壩州昨日凌晨發生多次地震，最強烈一次達黎克特制六級，綿陽、成都等地有明顯震感。不少民眾在戶外度過一夜。中國地震台網測定，周五○時三分，四川阿壩州馬爾康市發生五點八級地震，震源深度十公里；一時二十...
2022-06-11
俄烏戰事持續三個多月，主要戰場轉往烏東，俄軍現階段目標攻下北頓涅茨克，掌控頓巴斯地區。俄羅斯總統普京以沙皇彼得大帝戰績，暗喻奪回原本屬於俄羅斯的土地並無不妥。普京周四在一場對年輕企業家的演說中，將自己...
2022-06-11
市況持續暢旺，多個新盤爭相應市。恒基旗下大型重建項目必嘉坊．曦匯，日前上載樓書，隨即於昨日（10日）開價，首批涉68伙，折實平均呎價23888元，折實最平價466.83萬起。恒基物業代理營業（一部）總...
2022-06-11
阿里遭遇分拆螞蟻集團上市「羅生門」，彭博及路透等外媒引述消息透露螞蟻IPO已獲當局開「綠燈」，惟中證監及螞蟻均否認重啟IPO計劃。阿里巴巴（9988）股價如坐過山車，收市仍錄得微漲。大市先跌後升，轉而...
2022-06-11
祖迪比寧咸今季在多蒙特表現大勇，獲英格蘭傳奇中鋒謝拉特點名大讚，是現役五大中場之一。今晚歐洲國家聯賽A3組，三獅作東迎戰意大利重演歐洲國家盃決賽，主隊領隊修夫基直言選兵以心態和能力為準則，故這名十八歲...
2022-06-11
去年薛影儀參選成功炒熱埋亞姐，連帶冠軍兼「最完美體態獎」陳美儀（RC）、亞軍袁群有（Ashley）、季軍梁欣娟（Yuki）都多咗關注，三人即將卸任，日前換上三點式泳衣展示「實力」！RC表示過去一年最感...
2022-06-11
去香港電台錄節目，算算已有十幾二十年沒進過港台。想想以前每星期都要去廣播道兩家電台做節目，每次都會幫襯電台飯堂，吃了好幾年，吃出了感情，於是這天特意早點到港台，在節目開錄之前先去飯堂，叫了一客粟米斑塊...
2022-06-11
第二場五班一六○○米。一向不太會推介潘頓的後上型座騎，事關潘頓發揮前領、前置型馬遠勝跑後上馬，但同樣會因人而熱，所以反而唔抵賭。不過今次想破一破例，「威力飛馳」隔晚雖然都係大熱門，但一來仍有六倍，二來...
2022-06-12