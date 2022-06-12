伊仁絮語——爪皇箭火推翻大局

第二場「鑽兩鑽」在港八戰未上名，但曾數度走近。一月份跑沙田千二後上得第六，僅負於今季三捷馬「月球」兩乘多，可見能力不差；上仗千四留前鬥後，末段衝刺尚佳。近期晨操見牠走勢上力，現處五班有微利，可隨時反彈。



第三場「爪皇箭火」今仗轉倉初出，最近試谷閘衝刺有力，過終點後餘勢吸引。今場對手實力非強，只要際遇理想便有力推翻大局。「皇龍帝國」大前仗以清脆利落姿態打開勝門，上仗早段持續受壓逼而影響後勁。今仗快馬不多，「皇龍帝國」排一檔應可輕鬆領放，質新馬尚未見底，亦不能忽視。

Ian