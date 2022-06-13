莫雷拉一W5P封王 華將包辦八W 羅富全起孖榜首優勢增

■姚本輝和梁家俊昨日都起孖，包括合作勝出「大勢至富」。

■「時時滿意」昨日取得季內三捷，兼取得自購馬特別獎金。

昨日羅富全憑「保羅承傳」和「瑪瑙」梅開二度，在榜首已有領先蔡約翰五W的優勢；而後駒騎者莫雷拉憑一冠三亞兩季成績，最終成為騎師王。至於其他騎練方面，姚本輝、容天鵬、巫顯東、周俊樂和梁家俊都起孖。羅富全昨日憑「保羅承傳」和「瑪瑙」起孖，賽後在榜首帶離無馬贏的蔡約翰三W，他表示對於爭冠軍會盡力而為。羅富全說：「賽前我本來打算『保羅承傳』放頭，但蔡明紹認為守在前領的『笑哥兒』之後會更好，結果戰術奏效，另外出馬少，場地鬆軟也對我們有利。『瑪瑙』在港初出由莫雷拉策騎跑殿軍，上場由於他停賽而改配何澤堯，結果再次跑第二名，賽後莫雷拉立即索縮騎，我便成人之美。此駒由我為馬主揀選來港，牠在澳洲時一放到底，取勝姿態吸引，這類馬多數適合在港競賽，希望牠升上二班仍可交出好成績，而季內可能多跑一場才歇暑。」至於練者姚本輝和容天鵬亦起孖，前者勝出「鑽石寶寶」和「大勢至富」後說：「『鑽石寶寶』由我為馬主揀選來港，血統早熟，型格和步法都很吸引，但長力限於千四米，由於牠早前有痰，試閘又曾受傷，因此出賽次數不多。我和巴度過往合作不少，可惜欠點運氣只跑得位置，每每與頭馬擦身而過，今場我要求巴度陣上多打幾鞭，結果他全程騎得非常落力，終於取得我們合作的首W，真是要感謝上帝呢！」「大勢至富」團體經理人李偉健博士說：「『大勢至富』由我揀選來港，姚本輝亦認為有一定質素，但馬兒需要時間適應水土，今仗練者安排牠養足體力才出賽，最終交出好表現。」而容天鵬勝出「皮具先鋒」和「逆市奇爸」後則說：「『皮具先鋒』上場在港初出即跑亞軍，足見有一定質素，可惜之後不良於行，腳部有輕微骨裂，需要長時間休息，直至如今才第二次出賽。目前此駒健康已養回，但仍然很稚嫩，需要時間成長，至於季內會否再上陣，要看之後的狀態而定。」另一方面，華將昨日亦表現出色，巫顯東、周俊樂和梁家俊都梅開二度，前者勝出「吉吉利高」和「輗多福」，剛好都是直路賽。而練馬師何良說：「我很感謝馬主蔡先生，在我艱難的時間給予支持。『吉吉利高』試閘和試跑走勢都理想，所以賽前我告訴馬主有少許期望。此駒食得操得，情緒穩定，陣上也表現專業，願意聽從鞍上人指示，至於季內會否再戰，要視乎其賽後狀態而定。」而周俊樂則勝出鄭廄「摘星光輝」和偉廄「新力寶」，後駒練者偉賢說：「『新力寶』與周俊樂真的非常合拍，在港三捷都是由他經手。當然，此駒跑三班賽表現準繩，上場也有接近走勢，今場排一檔有利，所以順利取勝。」此外，潘明輝為「時時滿意」大熱掄元，此馬季內已三捷兼取得自購馬特別獎金，馬主王經緯表示：「今次『時時滿意』雖然回師曾勝的泥地，但對手實力甚強，包括上場以快時間贏馬的『嘉應精英』，不過可能因為馬場順風，前駒本身也在進步，終於再贏一場，並且獲得一百五十萬優異成績特別獎金，可謂喜上加喜，希望下季牠能夠再進一步。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜