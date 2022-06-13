馬場浮世繪——巫顯東變身直路賽千王

昨日除了下游馬房紛紛發威，今季成績長期低迷的巫顯東也忽然神勇，憑「吉吉利高」和「輗多福」梅開二度，無獨有偶兩場都是直路賽，騎者搖身變成此程專家。翻查資料，原來東仔上次梅開二度要數到一九年二月，事隔逾三年終於重溫好夢。而「輗多福」今仗在直路賽連捷，馬主劉耀棠說：「『輗多福』近兩戰均贏直路賽，相信與練者徐雨石轉變操練和策騎指示上有關，他刻意不讓此駒辣操，賽前只安排游水和行馬機，養精蓄銳去應付賽事。另外，此駒不太受鞭，一落鞭便顯得不太開心，我估計正是以上兩個原因，令馬兒近兩場均有進步表現。」

馬場浮世繪