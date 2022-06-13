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馬場浮世繪——下游馬房孖寶竟大蝕水

2022-06-13 列印
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昨日賽事並非跑周六，但頭兩場已跑出驚天賽果，頭場何廄「吉吉利高」爆廿八倍W，第二場由鄭廄「摘星光輝」十八倍取勝，兩大下游馬房包辦首口孖寶，情況罕見，不過這口孖寶每十元派約四千二，較二串一W蝕水逾四分一，反映不少有識之士命中。
馬場浮世繪
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