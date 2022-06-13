任睇No.1
  • 28º
  • 80%
  • 2022年6月13日 星期一
熱門： 逃英港青消費券疫苗通行證童黨強檢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——姚本輝巴度贏合作首W

2022-06-13 列印
Previous Next

姚廄承接近期旺勢，昨日又憑「鑽石寶寶」添頭馬進帳，鞍上人則是巴度。不說不知，原來今仗是巴度與姚本輝歷來合作的首場頭馬，賽後輝哥也因此感到驚喜，笑稱要「多謝上帝」！口孖寶每十元派約四千二，較二串一W蝕水逾四分一，反映不少有識之士命中。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd