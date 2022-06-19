仲達 - 幸福人生綽綽有餘｜頭號目標

第二場四班一二○○米。「幸福人生」上次初落四班跑同程，筆者賽前並沒撰文提供，但原因只是同文西爺一早霸了位，實際個人對此匹明明應是千二好，但之前一直跑千四、千六求減分的馬都甚有好感，所以臨場與西爺一同有損失。不過有眼皆見，「幸福人生」在直路差不多困了大半程，其實沒甚發揮過，無論是有心或無意，都可當沒跑過。



至於跟進此駒的原因，其實並非在港的表現，實際牠之前兩次跑谷草千二，嚴格來說都不算太吸引。然而，此駒來港前都是比較慢熱，之後才愈跑愈好，也有可能是較遲熟，而以牠最後一仗在鷹園的指標評分賽中後上取勝，亞軍其後七仗接二連三非冠即亞，賽事水準不俗，即使昆士蘭的賽事水準整體或不及維省和新南威爾斯，但用在香港四班，也應綽綽有餘。

如今「幸福人生」已熱夠身，但今再跑千二排好檔，梁家俊仍未放手，可博只要唔塞車便有三甲。

仲達