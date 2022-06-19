B女靚馬——飛輪閃耀路合人強

第五場國際三級千八米。我揀「飛輪閃耀」做重心，佢上仗起步反應稍慢，然後慢慢跟上馬群，沿途穩守後方，直至出彎後仍居後列位置，雖然直路階段已見鞍上人努力搵位，只可惜受阻至最後三百才有機會望空，結果都衝上得第四名，跑一級賽能有此表現，實在唔失禮。今仗角逐千八是贏馬路程，本身又與巴度合拍，我認為佢好有機會歇暑前再添勝仗。配腳我揀「嘉應之星」同「勁搏」。



第六場三班千二米。我就鍾意「紅衣火旺」，佢上仗排檔理想，早段穩守內疊亦走得暢順，不過賽事步速非常快，以致用力極多，佢埋門仍有氣力維持衝勢，最終只輸一個身位保住殿軍，表現持續向好。今次轉戰沙田繼續負輕磅，可藉着新鮮感帶來刺激作用，隨時突如其來。配腳我揀「勝得出色」同「穿甲鷹」。

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