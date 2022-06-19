伊仁絮語——(多配合四班有利

第三場「多多配合」是來自澳洲的自購馬，在當地三戰獲一冠兩亞，雖然贏馬一役賽事水準普通，但至少能在沙丘園的第一班讓磅賽中兩度入位，伸算現居四班應有班利。此駒在港四戰雖未上名，但前速不俗，上仗改變跑法嘗試留後，末段喜見有點追勢。今仗初戴羊毛面箍應有幫助，配周俊樂亦獲減三磅，同場不少對手都是質新馬，本身有望憑藉較豐富的作賽經驗爭取佳績。



第四場「烽煙載喜」由二月至今出賽三次，每仗都所負不遠，上仗早段留居於後，末段稍為追前，表現開始有瞄頭。此駒出自Teofilo，大部分同父馬如「時時精綵」及「龍鼓飛揚」等均是性能愈長愈妙，加上其母源自長途種王「沙鏢」，因此今仗增程跑一哩應合適。今次賽前曾兩度試閘，其中一課更由莫雷拉主理，走勢比前上力，今仗只要早段沒有落後太多，有機會衝入一席冷位。

Ian