飛輪閃耀奪精英碟 告東尼羅富全沈集成起孖 潘頓四W捧盃 歡度父親節

■潘頓和羅富全合作勝出「美好世界」，騎練都是昨日的大贏家。

■沈集成昨日梅開二度，其中「飛輪閃耀」奪得精英碟。

昨日父親節賽日舉行季內最後兩場級際賽，結果精英盃由東廄「美麗同享」大熱掄元，騎者潘頓另贏東廄「加州威勝」、蔡廄「自勝者強」和羅廄「美好世界」，助告東尼之起孖餘，自己則四W，並於第九場後提前成為騎師王。至於精英碟則由沈廄「飛輪閃耀」贏馬，馬房尾場再贏「信心之選」，與另贏的「超勁勇士」的羅富全同樣梅開二度。潘頓昨日四W兼成為騎師王，包括憑「美麗同享」捧走精英盃，而「美麗」系主理人郭少明說：「『美麗同享』今場早段的走勢令我大吃一驚，原本以為會守在二疊的三四位，估不到落後這麼遠，估計離放頭馬達二十個馬位左右。潘頓賽後表示，此駒個性很獨特，早段會非常放鬆，甚至不想展步，但卻十分受鞭，只要一打鞭便會自動湧住走，表現令人驚喜，希望牠下季會繼續進步，挑戰千六米大賽。」潘頓其餘頭馬還有「加州威勝」和「自勝者強」，前駒馬主梁欽聖說：「『加州威勝』上場際遇不太好，於田泰安胯下在內欄坐包廂受阻，實力未盡發揮，賽後練者告東尼表示想換騎師一試，所以今場易配潘頓再拼，結果順利取勝。」「自勝者強」馬主陳國聰則說：「『自勝者強』雖然今場負重磅，但上場贏得非常輕鬆，所以我仍然有信心。此駒目前只得三歲，下季轉四歲會更為成熟，希望有所進步，而且應該可以跑更長的途程。」此外，昨日另一錦標的精英碟，結果由沈廄「飛輪閃耀」奪標，馬主鄧鉅明說：「『飛輪閃耀』之前在女皇盃取得亞軍表現出色，雖然賽後腳部受傷，幸好情況不嚴重，所以上場在遮打盃可以跑獲殿軍，今場跑三級賽的精英碟對手減弱，結果成功取勝，賽後牠將會歇暑，留待下季再拼搏。」羅富全昨日憑「超勁勇士」和「美好世界」起孖，賽後已領先蔡約翰六W。羅富全說：「『超勁勇士』上場跑完後，莫雷拉立即索騎，馬主和我都覺得他很有誠意，於是便成人之美。此駒以往在三班曾跑得接近，如今跑四班賽有利，但本身較體弱不時有痰，多得馬主願意給予耐性，等待馬兒健康回穩，結果再次交出好成績；另外此馬喜歡跑乾快地，上場跑黏地不太合適，今次場地正常便發揮出應有水準。『美好世界』上場遇到慢步速人馬角力，輸在形勢，反觀今場步速偏快便發揮出應有水準，實在賽後潘頓亦報告，此駒今場演出有進步。」另一方面，姚本輝昨日憑「運高八斗」報捷，連贏八個賽日，練者賽後說：「『運高八斗』原本報爭五月一日賽事，可惜賽前一天後腳部有輕傷要退出，幸而很快已能復操，至於今場一出即勝，我並不感到意外，因為牠無論是型格和體能都很出色，前景樂觀。此駒目前三歲仍未成熟，如果勝後加分不多仍可留在四班的話，我會安排牠在季內再上陣搏殺。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜