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馬場浮世繪——八卦爆冷贏在東東場地智慧

2022-06-20 列印
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巫顯東近期成為冷殺手，昨日又憑四十七倍的「八卦」爆冷贏馬，賽後馬主黎耀強亦大讚騎者發揮出色，他指巫顯東賽前表示內欄跑道狀況不太理想，因此會在放出後稍為移出外欄，以便讓「八卦」走得更輕鬆，最終成功取勝可謂盡顯騎者的場地智慧。
馬場浮世繪
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