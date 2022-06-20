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馬場浮世繪——頭馬賽後灑水降溫值得一讚

2022-06-20 列印
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踏入六月份天氣開始炎熱，馬會為了馬匹的健康着想，昨日推出新措施，須知以往在賽事之後，頭馬會即時前往凱旋門進行拉頭馬儀式，但如今則會先行解鞍，由工作人員為馬兒灑水降溫，做法值得一讚。
馬場浮世繪
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