馬場浮世繪——頭馬賽後灑水降溫值得一讚

導演谷德昭因疫情關系，由電影回歸電視，繼主持《納米無明火》後再有《爆谷一周》，節目已播到第二季，谷導除了希望長做長有變成長壽節目外，原來仲有由最初構思到現在都未能做到的地方，好希望早日達成目標。講到幾...

2022-06-20