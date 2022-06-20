任睇No.1
  • 28º
  • 86%
  • 2022年6月20日 星期一
熱門： 李家超新班子官員鍾嘉欣八達通消費券

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘太太黎昭昇未婚妻齊入場

2022-06-20 列印
Previous Next

昨日舉行季內最後兩場級際賽，場內氣氛較平時熱鬧，其中潘頓太太Nicole和黎昭昇未婚妻Danielle Johnson均有現身，而且出雙入對，似乎交情甚篤，看來潘頓來季應該會與黎昭昇大有合作機會。
馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
下載星島頭條App
hd