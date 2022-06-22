伊仁絮語——齊天大聖 進步可勝

第四場「齊天大聖」在港五戰雖未勝，但除了第二仗跑谷草一千嫌短而輸得較遠，其餘各仗都走勢不差。上仗初降四班跑谷草千二，因早段用力稍多而影響後勁，輸一乘許已有進步。今仗續由蔡明紹策騎，機會樂觀。

第五場「有鴻利」季內曾擊敗「晉神」及「福滿寶」兩匹四班中堅份子，證明本身能力不俗。此駒在四月份因後腿及肌肉受傷而休息數星期，但復課至今操練積極，期間兩度試閘亦走勢對辦。今仗排一檔靚位，體力也較對手優勝，再者姚廄近期手風大順，值得看好。

Ian