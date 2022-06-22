B女靚馬——特攻 成熟開勝門

第五場四班一六五○米。我就揀「電訊犇豹」做重心，睇番佢上仗跑谷草千八早段留後，走勢非常輕鬆，到入正直路才開始發力，而且並非即時望空，直至最後百五移出外疊即逢馬過馬，衝刺勢頭強勁，最終更爆冷贏出賽事，可見能力絕不簡單。今場雖然縮程跑一哩，但檔位較上仗理想，今次只要早少少發力，相信可以繼續贏馬。配腳我揀「世澤歆星」同「超級黃蜂」。

第六場四班千二米。我就鍾意「特攻」，上仗賽事早段步速飛快，本身未到入彎已經耗力不少，但最終都衝上奪得季軍，只敗給「新威力」同「喜駿之星」，而且輸得唔遠，表現算有睇頭。今場所遇對手實力平平，本身復課又進一步成熟，相信距離打開勝門不遠了，今次改配薛恩應有較佳分頭，更添值博率。配腳我揀「高高」同「辣得驕」。

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