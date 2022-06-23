梁家俊起孖捧盃 方嘉柏包辦第六口孖寶 潘頓 1W4P仍封王

昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」贏馬，但另獲三亞一季，最終仍能成為騎師王。另外，莫雷拉因胸痛於第二場退下火線，九匹座騎易配，據悉騎者周六賽事也會缺陣。

記者：文傑、亨利、陳嘉甜

潘頓昨晚憑呂廄「信心滿滿」食頭胡，之後繼續連場搏殺，可惜只能多取得三亞一季，但最終仍以兩分之微力拒潘明輝而成為騎師王。而呂健威說：「『信心滿滿』經常陣上搶口，所以有遮擋的跑法最合，上場排檔欠佳被逼放頭跑，落敗可以理解，而潘頓很熟悉此馬，同時韁繩亦夾檔，今場排二檔很容易便搵到遮擋，馬兒沿途走來舒服便順利取勝。此駒是四五班升降機，如果跑完今場狀態仍弗的話，季內或會再上陣。」

至於昨晚有多位騎練起孖，其中梁家俊憑石廄「胡椒軍曹」捧走香港青年工業家協會三十周年盃，之後再贏姚廄「海島材子」，令姚本輝連贏九期賽事，練者賽後高興地說：「『海島材子』以往入閘有時會發脾氣，很感謝從化的馬房手足幫手教閘，如今情況明顯改善。此駒季內狀態長期見勇，但今仗排十二檔，賽前我認為頂多跑入位置，最終取勝可算意外驚喜，一切有賴梁家俊全程努力策騎，直路再移出外疊衝刺，發揮非常出色。」

而方嘉柏則憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，其中練者對後駒評價甚高，他表示：「『常常有餘』今仗排一檔令我信心倍增，只要出閘後騎者何澤堯順利取得好位，贏馬將是意料中事。此駒前景樂觀，由於今仗取勝距離短，勝後加分有限，下季應該可以仍在三班起步，之後將可挑戰二班。」

此外，容天鵬憑「正本雄心」取得個人季內第三十八W，突破從練以來的紀錄，練者說：「賽前我對『正本雄心』有少少信心，因為排四檔有利。此駒今季出賽不多，主因曾患上胃潰瘍，需要時間調理，由於目前牠已經八歲，很難再說有甚麼期望，況且下季會否繼續上陣都要看馬主意願。」

其餘丁冠豪憑「雪茄之友」贏馬，賽後他說：「『雪茄之友』今場贏在出閘夠快，之後自行領放走來暢順，發揮出本身應有水準取勝，賽後我會安排牠唞暑，留待下季再搏殺。」