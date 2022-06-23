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馬場浮世繪——愛女打氣威哥即食頭胡

2022-06-23 列印
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昨晚呂健威憑「信心滿滿」食頭胡，其女兒Angie亦罕有地現身凱旋門一齊拉頭馬。據知威哥愛女正在英國求學，日前趁暑假回港與家人團聚，並且順道入場為爹哋的參賽馬打氣，結果即刻有頭馬拉，可謂非常好腳頭！
馬場浮世繪
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